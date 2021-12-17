Украинский журналист Франков: «Шахтёр» был только рад продать Мампасси»

Украинский журналист Артём Франков порадовался за «Шахтёр» после новости о подписании «Локомотивом» 18-летнего защитника Марка Мампасси. Главный редактор журнала «Футбол» уверен, что юный игрок давно не прогрессирует и уже отстает от конкурентов.

- Клуб был только рад его продать. Я не вижу перспективу заработать в дальнейшем на Марке, - приводит слова Франкова «Спорт-Экспресс».

Артём Франков также выразил удивление кадровой политике «Локомотива», который продолжает вкладывать серьезные средства в молодых новичков даже после ухода Ральфа Рангника в «МЮ».

Напомним, что в СМИ заявлялось о сумме трансфера Мампасси в 4 млн евро при его оценке Tranfermarkt в 20 раз меньше.