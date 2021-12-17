В главных слухах недели вы узнаете о том, сколько будет зарабатывать новый главный тренер «Спартака», почему Криштиану Роналду может уехать из «Манчестер Юнайтед» на период праздников, и какие варианты продолжения тренерской карьеры есть у Станислава Черчесова. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Зарплата нового тренера «Спартака»

В пятницу «Спартак» представил нового главного тренера. Как и ожидалось, команду принял итальянский специалист Паоло Ваноли, который ранее работал в штабе Антонио Конте. Он подписал с «красно-белыми» контракт на полтора ближайших сезона с опцией пролонгации ещё на год.

«Спартак», понятное дело, не стал раскрывать финансовые подробности сделки с итальянским тренером. По просочившимся слухам, Паоло Ваноли будет зарабатывать в Москве 1,5 миллиона евро в год.

Чемпионат Англии могут приостановить

За последнее время из-за вспышек коронавируса в клубах Премьер-лиге Англии пришлось переносить уже девять матчей. В стране всё активнее говорят о том, что, возможно, имеет смысл приостановить чемпионат, чтобы разорвать цепочку заражений. Поговаривают, что соответствующее решение может быть принято в понедельник. На 20 декабря запланирована встреча представителей клуба АПЛ. На мероприятии будут обсуждаться разные варианты развития ситуации, в частности вариант с карантином.

Роналду не хочет играть в праздники

«Манчестер Юнайтед» может потерять на несколько матчей свою главную звезду в лице Криштиану Роналду. Португалец не травмировался и не схлопотал дисквалификацию – он просто не хочет играть на праздники. Как утверждают некоторые источники, Роналду собирается слетать в Португалию на день рождения мамы Долореш (31 декабря) и Новый год. Таким образом, Криштиану рискует пропустить два матча «красных дьяволов» в Премьер-лиге. Интересно, как на такое желание звёздного форварда отреагирует новоиспечённый главный тренер команды Ральф Рангник.

«Ювентус» задумал трансфер Левандовски

«Ювентус» испытывает трудности в нападении и очень хочет усилиться в зимнее трансферное окно. Ходят слухи, что туринский клуб может осуществить трансферную бомбу, пригласив в свои ряды Роберта Левандовски. Сложно представить, что поляк уйдёт из «Баварии», хотя сам он недавно допустил переезд в Италию. Своим комментарием Левандовски лишь подогрел слухи о своём будущем.

Черчесов будет работать в Европе

Станислав Черчесов уже почти полгода находится без работы. Летом специалист оставил тренерское кресло в сборной России после неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Слухи стали активно связывать Черчесова с различными вариантами в Европе. На неделе сообщалось, что 58-летний россиянин может оказаться в турецком «Бешикташе» или венгерском «Ференцвароше». Оба клуба имеют богатую историю, но положение «Бешикташа» сейчас более сложное – команда занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Суперлиги Турции.