Сулейманов забил свой первый гол в Турции

В поисках игровой практики форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отправился в Турцию, где на правах аренды защищает цвета «Гиресунспора». В матче с «Алтаем» 22-летний россиянин забил первый гол в поединке и свой первый мяч в за «Гиресунспор».

Всего же Сулейманов вышел на поле в 14-й раз.

Его команда находится в нижней части турнирной таблицей и является самой закрытой в чемпионате Турции. Показатель забитых мячей у «Гиресунспора» второй с конца таблицы, но и пропускает он меньше всех, за исключением лидирующего «Трабзонспора».