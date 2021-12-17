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Ловчев: «Ветераны в шоке от того, что Федун сделал с нашей командой»

17 Декабря 2021 • 20:14 Комментировать

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев в очередной раз раскритиковал владельца «красно-белого» клуба Леонида Федуна. Поводом стало очередное изменение на тренерском мостике. Ловчев заявил, что вместе с Александром Мостовым, Андреем Тихоновым, Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым и Анзором Кавазашвили «в шоке от того, что Федун сделал с нашей командой. Это проходной двор». Об этом Ловчев заявил РИА Новостям.

Также он добавил, что время показывает, кто именно понимает, что к чему в нашем любимом виде спорта, ведь «почти два десятка тренеров Федун сменил за все время».

Напомним, что после осенней части сезона Руй Витория был уволен, а его место тут же занял Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Леонид Федун
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