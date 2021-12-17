​В Италии рассказали, как Манолас сорвал свой переход в «Зенит»

В своё время защитник Костас Манолас, который в настоящий момент пока ещё является игроком «Наполи», мог оказаться в «Зените». Об этом вспомнил журналист Алессандро Вокалелли, давая комментарий для Radio Marte.

«Манолас всегда был интересным персонажем. В своё время «Рома» почти продала его в «Зенит». Уже всё было согласовано, но он просто не явился не медицинский осмотр», - слова Вокалелли приводит на своих страницах Area Napoli.

Отметим, что в первый день 2022 года Костас Манолас станет игроком «Олимпиакоса». Греческий клуб уже успел анонсировать возвращение защитника в свои ряды.