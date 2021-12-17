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​Глушаков заявил о желании вернуться в «Спартак»

17 Декабря 2021 • 19:25 Комментировать (1)

Полузащитник Денис Глушаков несколько лет назад уходил из «Спартака» на скандальной ноте, хотя в своё время, в том числе в чемпионском сезоне 2016/2017, он был капитаном московской команды. В настоящий момент Глушаков защищает цвета «Химок», но он хочет вернуться в «Спартак». Об этом футболист рассказал в ходе интервью для Sports.ru.

«Да, почему нет? Надо всегда верить в свою мечту, работать, тренироваться», - так ответил Глушаков на вопрос о том, хотел ли бы он снова выступать за «Спартак» именно в качестве футболиста.

«Я ещё не старый - молодой, перспективный», - отметил футболист, которому в конце января исполнится 35 лет.

Отметим, что в 2021 году Денис Глушаков впервые за долгое время получил вызов в национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Денис Глушаков
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Комментарии (1)
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wertygaz
17 Декабря 2021 в 20:07
35 куда в Спартак, Химки это потолок...
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