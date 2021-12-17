​Агент Ракицкого поставил непрямой ультиматум «Зениту»

Действующий контракт защитника Ярослава Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона. Агент украинского футболиста Максим Дудченко поставил непрямой ультиматум питерскому клубу, давая комментарий по поводу будущего своего клиента.

«Если до 1 января «Зенит» контракт не предложит, то он подпишет контракт с тем клубом, кто даст лучшее предложение», - слова Дудченко на своих страницах приводит «РБ Спорт». При этом агент отметил, что «Зенит» остаётся приоритетом Ракицкого.

Ярослав Ракицкий выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. За это время украинский футболист провёл во всех турнирах 107 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 голевых пасов.