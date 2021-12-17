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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Ракицкого поставил непрямой ультиматум «Зениту»

17 Декабря 2021 • 19:19 Комментировать (2)

Действующий контракт защитника Ярослава Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона. Агент украинского футболиста Максим Дудченко поставил непрямой ультиматум питерскому клубу, давая комментарий по поводу будущего своего клиента.

«Если до 1 января «Зенит» контракт не предложит, то он подпишет контракт с тем клубом, кто даст лучшее предложение», - слова Дудченко на своих страницах приводит «РБ Спорт». При этом агент отметил, что «Зенит» остаётся приоритетом Ракицкого.

Ярослав Ракицкий выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. За это время украинский футболист провёл во всех турнирах 107 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 голевых пасов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
wertygaz
17 Декабря 2021 в 20:04
32 уже какие ультиматумы... уже просто молиться, что бы хоть что то предложили стоящее...
crocodile
17 Декабря 2021 в 19:59
что-то все только об ультиматумах и говорят, прямых да непрямых. вот и цалдатик 1 поставил ультиматум цалдатику 2 вчерась.
один раз прямой, и прямо в фонтане, и ишшо пару непрямых опосля.
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