Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глушаков рассказал о желании выпить самогона с Путиным

17 Декабря 2021 • 18:50 Комментировать

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, с кем из людей он хотел бы посидеть за рюмкой своего самогона и пообщаться о жизни. Глушаков назвал президента России Владимира Путина.

В интервью Sports.ru Глушаков рассказал, что в таком душевном разговоре он спросил бы у Владимира Путина, как ему живётся в России.

На вопрос о том, поддерживает ли Денис Глушаков Владимира Путина, футболист ответил так: «На данный момент я пока не вижу другого президента».

В сезоне 2021/2022 Денис Глушаков провёл за «Химки» 17 матчей в чемпионате и Кубке России. В них хавбек забил семь голов и отдал один результативный пас на партнёра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Путин Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
19:25 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков заявил о желании вернуться в «Спартак»
19:19 · Россия. Премьер-лига
​Агент Ракицкого поставил непрямой ультиматум «Зениту»
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков рассказал о желании выпить самогона с Путиным
18:45 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» готов продать Адамова и Кузьмичёва за 10 млн евро, «Зенит» и «Локомотив» проявляют интерес
18:16 · Россия. Премьер-лига
​Мамаеву нужны финансовые гарантии от «Химок» - журналист
17:36 · Россия. Премьер-лига
​Мамаев за год в «Химках» может заработать миллион евро слухи
17:15 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» объявил о переходе украинца Мампасси 3 официально
16:58 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» анонсировали переход Мамаева
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков сообщил, что Ваноли контактировал с Федуном
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков: «Спартак» стал заложником решений Попова»
16:33 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Спартака»: «Мы поддерживали Руя Виторию»
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Спартака» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
16:13 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «В Россию и Москву меня приводит судьба» 1
16:01 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Должны понять, почему команда выходит с одним настроением на матчи Лиги Европы и другим - на РПЛ»
15:50 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Чувствую момент, что готов к этому новому этапу карьеры» 1
Все новости
Рекомендуем