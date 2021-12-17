​Глушаков рассказал о желании выпить самогона с Путиным

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, с кем из людей он хотел бы посидеть за рюмкой своего самогона и пообщаться о жизни. Глушаков назвал президента России Владимира Путина.

В интервью Sports.ru Глушаков рассказал, что в таком душевном разговоре он спросил бы у Владимира Путина, как ему живётся в России.

На вопрос о том, поддерживает ли Денис Глушаков Владимира Путина, футболист ответил так: «На данный момент я пока не вижу другого президента».

В сезоне 2021/2022 Денис Глушаков провёл за «Химки» 17 матчей в чемпионате и Кубке России. В них хавбек забил семь голов и отдал один результативный пас на партнёра.