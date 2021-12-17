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​«Урал» готов продать Адамова и Кузьмичёва за 10 млн евро, «Зенит» и «Локомотив» проявляют интерес

17 Декабря 2021 • 18:45 Комментировать

Защитники «Урала» Арсен Адамов и Иван Кузьмичёв входят в сферу интересов сразу двух топ-клубов России – «Зенита» и «Локомотива». Как сообщает на своих страницах «РБ Спорт», московский клуб готов предложить за Адамова 2 миллиона евро, но «Урал» хочет заработать 5 миллионов. Именно такая сумма отступных прописана в контракте 22-летнего футболиста.

5 миллионов евро отступных прописаны и в трудовом соглашении 21-летнего Ивана Кузьмичёва. Судя по всему, «Урал» не намерен соглашаться на более низкую стоимость сделки.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Адамова и Ивана Кузьмичёва соответственно в 500 и 300 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Урал Арсен Адамов трансферы футбола - зима 2022 Иван Кузьмичёв
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