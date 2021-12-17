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​Мамаеву нужны финансовые гарантии от «Химок» - журналист

17 Декабря 2021 • 18:16 Комментировать

Роман Терюшков, который является членом наблюдательного совета «Химок», успел анонсировать переход в клуб полузащитника Павла Мамаева, который через две недели обретёт статус свободного агента. Появились слухи, что за год в «Химках» Мамаев может заработать около миллиона евро. Журналист Василий Конов прокомментировал эту информацию посредством своего телеграм-канала K/On/Off.

«Тут чуть не так. Мамаев просит аванс - с учётом долгов «Химок» ему нужны гарантии. Он же видит, что долги не платят, и они там уже уходят в космос. А идти и потом сидеть без денег он не хочет», - написал Конов.

Павел Мамаев в октябре перенёс операцию на ахилле и с тех пор за «Ростов» не играл.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Павел Мамаев
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