В «Химках» сообщили, что клуб близок к подписанию контракта с Павлом Мамаевым. Стала известна сумма, которую может работать в подмосковном клубе полузащитник.

«Футбольный рынок обсуждает слух о сумасшедшем гонораре Мамаева - около 1 млн евро в год. Шок, если так», - написал в своём телеграм-канале «Футбольный Биги» журналист Сергей Егоров.

Напомним, что Павел Мамаев в настоящий момент является игроком «Ростова». Через две недели срок контракта полузащитника с ростовчанами истекает, то есть «Химкам» не придётся платить компенсацию за трансфер.

Павел Мамаев из-за проблем с ахиллом в последний раз выходил на поле в конце сентября.