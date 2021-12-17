Пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе в клуб украинского защитника Марка Мампасси. 18-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на пять лет. Мампасси будет играть за «железнодорожников» под номером 18.

«Локомотив» не раскрывает финансовые условия совершённой сделки. Журналист Иван Карпов через свой телеграм-канал «Инсайды от Карпа» ранее сообщал, что «железнодорожники» заплатят донецкому «Шахтёру» за Мампасси 4 миллиона евро.

Марк Мампасси является воспитанником «Шахтёра». С начала 2021 года украинец выступал за «Мариуполь» на правах аренды.