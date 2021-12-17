​В «Химках» анонсировали переход Мамаева

Павел Мамаев в зимнее трансферное окно переберётся из «Ростова» в «Химки». Полузащитник достанется подмосковному клубу бесплатно, ведь его нынешний контракт с ростовчанами рассчитан до конца 2021 календарного года.

В «Химках» уже анонсировали трансфер Павла Мамаева. Сделал это Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет клуба.

«Сегодня-завтра Мамаев подпишет контракт, он уже прошёл углубленное медицинское обследование», - высказался Терюшков для «РИА Новости». Представитель клуба отметил, что трудовое соглашение, вероятно, будет рассчитано на один год.

Добавим, что Павел Мамаев в последний раз выходил на поле в конце сентября. Вскоре после этого полузащитник перенёс операцию на ахилле.