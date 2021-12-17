​Мележиков сообщил, что Ваноли контактировал с Федуном

Паоло Ваноли был официально представлен как тренер «Спартака». Итальянский специалист, который в последние годы работал в штабе Антонио Конте, будет пытаться улучшить игру и результаты «красно-белых». Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков на пресс-конференции рассказал о том, что Паоло Ваноли контактировал с владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Контакты между Паоло Ваноли и Леонидом Федуном были. Если бы не было взаимопонимания, не было бы и этого назначения. Финальное решение по Ваноли принимал Федун после непосредственного контакта», - сказал Мележиков.

На зимние каникулы «Спартак» ушёл на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.