​Мележиков: «Спартак» стал заложником решений Попова»

В ходе пятничной пресс-конференции, на которой «Спартак» представил Паоло Ваноли в качестве главного тренера команды, генеральный директор клуба Евгений Мележиков вспомнил о Дмитрии Попове.

Напомним, что Дмитрий Попов ещё в августе резко покинул должность спортивного директора «Спартака» на фоне разногласий с руководством клуба.

«Мы стали заложниками решений Дмитрия Попова. В условиях лимита нам нужно от кого-то избавляться, чтобы кого-то приобрести», - высказался Мележиков.

Также генеральный директор «красно-белых» поговорил о планах клуба на зимнее трансферное окно.