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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Директор «Спартака»: «Мы поддерживали Руя Виторию»

17 Декабря 2021 • 16:33 Комментировать

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался по поводу бывшего тренера команды Руя Витории.

Напомним, что Руй Витория был отправлен в отставку с должности тренера «Спартака» в среду. На следующий день «красно-белые» подписали контракт с Паоло Ваноли. Итальянец был представлен в качестве наставника московской команды в пятницу.

«Мы поддерживали Руя Виторию и команду. Что-то получалось, что-то не получалось. Но нельзя говорить, что кто-то не поддерживал Руя», - сказал Мележиков журналистам.

Напомним, что фанаты «Спартака» в последние дни работы Руя Витории всячески поддерживали португальца. Многие из них считают, что клуб не обеспечил Виторию нужными условиями для работы в первой части сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Евгений Мележиков
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