​Директор «Спартака» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

В ходе пресс-конференции, посвящённой представлению Паоло Ваноли в качестве главного тренера «Спартака», генеральный директор клуба Евгений Мележиков поговорил о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Мы уже подписали двух игроков (вратарь Илья Свинов, полузащитник Даниил Хлусевич – прим. ЕФ). В ближайшее время, надеюсь, мы завершим трансфер ещё одного игрока в основной состав. Надеемся, что это произойдёт до зимних сборов. То есть у нас уже будет три новых игрока до начала сборов.

Возможно, в зимнее трансферное окно у нас будет ещё один трансфер. Но не хочу торопить события. Клуб проводил определённую работу, и, думаю, она даст результат», - сказал Мележиков.