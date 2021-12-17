​В «Спартаке» озвучили задачи Ваноли на вторую часть сезона

В пятницу «Спартак» представил Паоло Ваноли в качестве нового главного тренера команды. В ходе пресс-конференции Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора «красно-белых», озвучил задачи итальянского тренера на вторую часть сезона 2021/2022.

«Задача на РПЛ перед Ваноли – попадание в зону еврокубков. Что касается Кубка России, то стоит задача выйти в финал турнира. В Лиге Европы задача по выходу из группы была выполнена. Но мы будем считать успешным достижением проход в четвертьфинал турнира», - сказал Мележиков журналистам.

Напомним, что на текущий момент «Спартак» в чемпионате России располагается на девятой позиции.