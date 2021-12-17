Ваноли: «В Россию и Москву меня приводит судьба»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли на пресс-конференции объяснил интерес к российскому футболу.

- Вас позвали в «Спартак» и потому, что вы сильно вовлечены в российский футбол. Откуда и когда у вас возник такой интерес к нетоповой лиге?

- Работая на высоком уровне, я слежу за всеми чемпионатами, за многими и не только итальянским. Здесь ничего удивительного нет. С российским футболом я знаком. Например, молодежная сборная показывает хорошую игру и результаты. У вас интересный чемпионат. Когда я работал с молодежной сборной Италии, мы часто встречались с российскими командами, поэтому я осведомлен.

- Вы приехали в Россию. Собираетесь ли учить русский язык, насколько это важно? С кем из игроков удалось пообщаться?

- Я согласен, учить русский язык и изучать культуру - это очень важно и неотъемлемая часть. Россия и Москва в частности, меня сюда приводит судьба. Будучи игроком, я здесь выиграл финал Кубка и забил гол в решающем матче. Сейчас мне дают возможность начать новый этап в карьере. Конечно, я постараюсь учить русский язык.

С игроками пока еще не разговаривал, но у меня будет такая возможность. С каждым из них будет индивидуальный разговор. Узнаю, что их волнует.

- «Спартак» не будет участвовать в зимнем традиционном турнире. Это ваше ли решение? Вы ли выбирали местом проведения сборов Дубай? Будут ли открытые тренировки?

- Сейчас не могу сказать, какие тренировки будут открытыми, а какие закрытыми. У нас будет полная программа, и мы примем решение с клубом.

Я принимаю решения относительно команды. Если будет необходимость нам быть вместе, будем принимать такие решения, проводить сборы и так далее.