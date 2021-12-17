Ваноли: «Должны понять, почему команда выходит с одним настроением на матчи Лиги Европы и другим - на РПЛ»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли на пресс-конференции объяснил своё видение игры команды.

- Какие позиции вы просили укрепить? Каким вы видите свой «Спартак»?

- Мы займемся селекцией позже, когда будет сформирован блок. Если вы хотите услышать ложь, то мы будем сильной командой и выиграем чемпионат. Если хотим быть честными, то мой «Спартак» должен работать, выкладываться, атаковать должны все, защищаться должны все. Все должны быть готовы и выкладываться на все 100%. Такой я вижу команду.

- По какой схеме вы будете играть? Вы будете подстраиваться под футболистов или их - под свою схему?

- В современном футболе это работает не так. Схема может меняться несколько раз по ходу игры. Мы защищаемся одним образом, атакуем другим. Важно, что решает не схема, а характер, психология, менталитет команды. Мы должны понять для себя, почему команда выходит с одним настроением на матчи Лиги Европы и показывает результат, и почему это не удается сделать в чемпионате России. Именно над этим мы будет работать, потому что у нас хорошая команда и хороший состав.