Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли: «Чувствую момент, что готов к этому новому этапу карьеры»

17 Декабря 2021 • 15:50 Комментировать (1)

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли на пресс-конференции объяснил мотивацию начать самостоятельную карьеру в 49 лет.

- В прошлом сезоне игроки «Спартака» получили на 41 предупреждение, чем игроки «Зенита». Главный тренер Доменико Тедеско также часто хватал карточки  и пропустил несколько матчей. Знаете ли вы о специфическом отношении судей к «Спартаку»?

- Я понимаю, о чем вы говорите. Мне об этом сообщили. Я сам это замечал, в России очень легко дают желтые карточки. С этим можно работать, потому что  особенно для российских игроков это очень актуально. Если мы получаем столько желтых карточек, это приводит к дисквалификации, это не очень хорошая ситуация.

- Вам 49 лет. Вы, если не считать опыт с любительской командой, вы только сейчас начинаете путь главного тренера. Почему в таком возрасте? Были ли у вас похожие предложения?

- Я очень выборочно подхожу к тому, какой путь выбирать. Это был осознанный выбор работать ассистентом, потому что с теми людьми, с которыми работал, чувствовал, что могу работать и развиваться как профессионал. Сейчас я чувствую момент, что готов к этому новому этапу карьеры.

- Подписывая контракт, что вы знали о структуре клуба?

- Подписывая контракт, я понимал куда иду. Мы общались с руководством, меня убедили и показали, что будет сделано все, чтобы достигать максимального результата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
SpaM
17 Декабря 2021 в 15:52
А мы чувствуем, что ты сейчас просто охренеешь))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Спартака» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
16:13 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «В Россию и Москву меня приводит судьба»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Должны понять, почему команда выходит с одним настроением на матчи Лиги Европы и другим - на РПЛ»
15:50 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Чувствую момент, что готов к этому новому этапу карьеры» 1
15:43 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Хочу отдать должное прежнему тренерскому штабу Рую Витории»
15:32 · Россия. Премьер-лига
Мележиков: «Принципиальным условием Ваноли было неподписание контракта до решения по Витории»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Конечно, я многому научился у Конте, но я Паоло Ваноли, у меня свой стиль»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Мележиков: «Спартак» рассматривал различные сценарии на зимнюю паузу»
15:12 · Россия. Премьер-лига
​Александр Тихонов – о Fan ID: «Может они ещё ошейники на людей наденут?» 1
14:38 · Россия. Премьер-лига
​Ребров: Дака из «Лестера» сказал, что «Спартак» играет на уровне АПЛ 2
13:59 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Черчесов считает себя королём мира, кроме себя никого не уважает»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Капелло - о Ваноли: «Итальянцы всегда бьются за самые высокие места»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Боярский отреагировал на смену тренера в «Спартаке» 2
13:28 · Россия. Премьер-лига
Фетисов - о Ваноли: «Иностранец уже приводил «Спартак» к чемпионству»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Спартак» не может так играть в Лиге Европы, но идти девятым в РПЛ»
Все новости
Рекомендуем