Ваноли: «Чувствую момент, что готов к этому новому этапу карьеры»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли на пресс-конференции объяснил мотивацию начать самостоятельную карьеру в 49 лет.

- В прошлом сезоне игроки «Спартака» получили на 41 предупреждение, чем игроки «Зенита». Главный тренер Доменико Тедеско также часто хватал карточки и пропустил несколько матчей. Знаете ли вы о специфическом отношении судей к «Спартаку»?

- Я понимаю, о чем вы говорите. Мне об этом сообщили. Я сам это замечал, в России очень легко дают желтые карточки. С этим можно работать, потому что особенно для российских игроков это очень актуально. Если мы получаем столько желтых карточек, это приводит к дисквалификации, это не очень хорошая ситуация.

- Вам 49 лет. Вы, если не считать опыт с любительской командой, вы только сейчас начинаете путь главного тренера. Почему в таком возрасте? Были ли у вас похожие предложения?

- Я очень выборочно подхожу к тому, какой путь выбирать. Это был осознанный выбор работать ассистентом, потому что с теми людьми, с которыми работал, чувствовал, что могу работать и развиваться как профессионал. Сейчас я чувствую момент, что готов к этому новому этапу карьеры.

- Подписывая контракт, что вы знали о структуре клуба?

- Подписывая контракт, я понимал куда иду. Мы общались с руководством, меня убедили и показали, что будет сделано все, чтобы достигать максимального результата.