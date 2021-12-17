Ваноли: «Хочу отдать должное прежнему тренерскому штабу Рую Витории»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли на пресс-конференции рассказал о своих методах работы и поблагодарил Руя Виторию.

- Предыдущего главного тренера приветствовали словами «Добро пожаловать в ад!». Готовы ли вы работать под диким давлением болельщиков, потому что полностью расположить их к себе можно только результатами, а до игр еще далеко?

- Я считаю, что каждый должен делать свою работу и заниматься своим делом. Вы своим, я своим. Мое дело - работать на поле, добиваться результата и работать с игроками. Я постараюсь не обращать внимания на посторонние вещи. Это мой стиль работы. Я благодарен этому клубу, президенту, совету директоров за эту возможность быть здесь.

- Георгий Джикия рассказывал, что Массимо Каррера как-то схватил переводчика за горло и сказал, что «вот так возьмите и душите, пока судья не даст свисток». Ваши методы работы схожи или более пацифичные, как у Руя Витории?

- Ситуации бывают разные. Сейчас я не могу сказать, как я отреагирую на тот или иной момент. Это совершенно нормально, и строгость зависит не от этого. Что касается моего поведения. Либо я говорю вам неправду и обещаю вам очки, чемпионство, либо я веду себя честно и могу обещать вам работу и самоотдачу, от игроков я буду требовать дисциплины, страсти. Они должны после каждой игры уходить в абсолютно мокрых футболках. Конечно, будут тактические моменты, над которыми будем работать, это тоже очень важно. Я человек требовательный, прежде всего, к самому себе и окружающим.

Также я хочу отдать должное прежнему тренерскому штабу Рую Витории, потому что они добились исторического результата для «Спартака», вышли с первого места в Лиге Европы. Тем не менее, есть и ответственность на игроках, что команда сейчас занимает девятое место в чемпионате России. Это не место «Спартака».