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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мележиков: «Принципиальным условием Ваноли было неподписание контракта до решения по Витории»

17 Декабря 2021 • 15:32 Комментировать

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков на пресс-конференции прояснил процесс ухода прежнего главного тренера Руя Витории.

- Верно ли, что Руй Витория до последнего мог продолжить работу?

- Рассматривались различные варианты. В данном случае по итогам первой части чемпионата мы встретились с Руем, побеседовали, оценили итоги и приняли совместное решение. То, какое решение будет - в пользу продолжения работы  или обратное, мы 100% не могли быть уверенными. После встречи с главным тренером принято решение. Мы должны были быть к нему готовы. Соответственно сразу же пригласили Паоло в Москву, позавчера он прилетел, вчера со всем ознакомился, и вчера принял решение.

- Олегу Кононову не простили болельщики того, что он вел переговоры со «Спартаком» во время работы Массимо Карерры. Когда начались переговоры?

- Принципиальным условием Паоло было неподписание никаких договоренностей и контрактов до принятия решения по действующему главному тренеру. Никто нам не мешал вести переговоры не только с Паоло и проговаривать будущее, вектор построения команды, чего мы хотим добиться в будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Евгений Мележиков Паоло Ваноли
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