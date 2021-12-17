Мележиков: «Принципиальным условием Ваноли было неподписание контракта до решения по Витории»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков на пресс-конференции прояснил процесс ухода прежнего главного тренера Руя Витории.

- Верно ли, что Руй Витория до последнего мог продолжить работу?

- Рассматривались различные варианты. В данном случае по итогам первой части чемпионата мы встретились с Руем, побеседовали, оценили итоги и приняли совместное решение. То, какое решение будет - в пользу продолжения работы или обратное, мы 100% не могли быть уверенными. После встречи с главным тренером принято решение. Мы должны были быть к нему готовы. Соответственно сразу же пригласили Паоло в Москву, позавчера он прилетел, вчера со всем ознакомился, и вчера принял решение.

- Олегу Кононову не простили болельщики того, что он вел переговоры со «Спартаком» во время работы Массимо Карерры. Когда начались переговоры?

- Принципиальным условием Паоло было неподписание никаких договоренностей и контрактов до принятия решения по действующему главному тренеру. Никто нам не мешал вести переговоры не только с Паоло и проговаривать будущее, вектор построения команды, чего мы хотим добиться в будущем.