Ваноли: «Конечно, я многому научился у Конте, но я Паоло Ваноли, у меня свой стиль»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

- Наверняка перед тем, как согласиться на работу главным тренером этого клуба, вы изучали скоротечность работы главных тренеров. Почему вы станете тем тренером, который отработает контракт до конца?

- Это часть нашей работы, наша профессия такова. Я не могу сказать вам, сколько я проработаю. Я не волшебник. Моя задача - сконцентрироваться на работе и делать свое дело.

- Можно сказать, что вы будете продолжать идеи Конте в «Спартаке»? Все-таки другой чемпионат и другой уровень мастерства игроков.

- Хочу воспользоваться возможностью поблагодарить Антонио Конте и его тренерский штаб за возможность работы с ним. Конечно, я многому у него научился, но я Паоло Ваноли, у меня свой стиль. Я также хочу отметить Арриго Сакки, с которым я работал 9 лет в системе национальных сборных Италии. Именно эти два человека - мои учителя, я узнал у них многое, как они относятся к своему делу.