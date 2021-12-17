Мележиков: «Спартак» рассматривал различные сценарии на зимнюю паузу»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков на пресс-конференции рассказал о подписании контракта с тренером Паоло Ваноли.

- Можете рассказать, как началась история Паоло со «Спартаком»?

- Паоло достаточно давно следит за клубами Премьер-лиги. Сам процесс, я думаю, акцентироваться на нем не стоит. Важно то, что Паоло сейчас здесь. Клуб рассматривал различные сценарии на зимнюю паузу. Мы были готовы к положительному результату и всегда должны быть готовы к иному развитию событий. Вопрос в том, когда начались переговоры. Я думаю, что понятно, что переговоры не проходят одномоментно в один день. Если мы что-то планируем в будущем, мы должны были с кем-то контактировать. То, что в данный момент принято решение о назначении Паоло Ваноли, мы констатируем это как факт.

Он главный тренер со вчерашнего дня. Контракт был подписан вчера после того, как он познакомился с клубом, стадионом, инфраструктурой клуба. Дальше у него достаточно обширная программа по ознакомлению с другими объектами инфраструктуры, плодотворная работа с тренерским, медицинским и административными штабами. Вчера мы подписали контракт. Сегодня вам я его представляю.