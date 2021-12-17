​Александр Тихонов – о Fan ID: «Может они ещё ошейники на людей наденут?»

Известный в прошлом биатлонист Александр Тихонов высказался по поводу внедрения в России Fan ID. С лета приобрести билет, например, на футбольный матч смогут только люди, имеющие так называемый паспорт болельщика. Соответствующий закон был принят 17 декабря.

«Может они еще ошейники на людей оденут? Дайте свободу людям! Что это такое?» - возмущение Тихонова передаёт sport24.

Александр Тихонов считает, что принятие таких законов отбивает у людей желание посещать спортивные события. Тихонов видит в Fan ID «слежку за гражданами».

По мнению Тихонова, в Госдуме находятся дилетанты, которые не понимают, что делают.