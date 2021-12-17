​Закон о Fan ID принят

В пятницу Госдума приняла закон о внедрении Fan ID. Речь идёт о так называемом паспорте болельщика, наличие которого будет обязательно при приобретении билета на определённые спортивные события, в частности на матчи чемпионата России по футболу.

Закон вступает в силу с первого дня лета 2022 года.

Стоит отметить, что активные фанаты многих клубов России выступали против Fan ID. Они видят в принятии закона попытку властей контролировать болельщиков. Позиция властей другая – они настраивают на том, что паспорт болельщика повысит безопасность на стадионах в России.

Добавим, что Ашот Хачатурянц, возглавляющий РПЛ, планирует встретиться с активными фанатами и обсудить с ними Fan ID.