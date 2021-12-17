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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якубко: «Черчесов считает себя королём мира, кроме себя никого не уважает»

17 Декабря 2021 • 13:59 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо» и «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о российском тренере Станиславе Черчесове.

«Черчесов считает себя королем мира. А когда у него еще и прет, так самомнение увеличивается в два раза. Кроме себя он никого не уважает», - передает слова бывшего нападающего сборной Словакии Sport24.

Напомним, что Станислав Саламович тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. После провала на чемпионате Европы-2020 РФС принял решение прекратить сотрудничество с 58-летним наставником.

Ранее появилась информация об интересе к Черчесову со стороны венгерского «Ференцвароша» и турецкого «Бешикташа».

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Мартин Якубко
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