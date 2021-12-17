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Капелло - о Ваноли: «Итальянцы всегда бьются за самые высокие места»

17 Декабря 2021 • 13:48 Комментировать

Авторитетный итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал назначение своего соотечественника Паоло Ваноли рулевым московского «Спартака». Стороны поставили подписи под контрактом на 1,5 года.

«Итальянцы всегда бьются за самые высокие места. Самое главное - быстро адаптироваться и наладить контакт с игроками. Если получится, Ваноли ждет успех», - цитирует Капелло Sport24.

В московском коллективе Ваноли заменил португальца Руя Виторию, которого отправили в отставку на этой неделе. Он проработал в стане «красно-белых» полгода.

Под руководством Руя команда вышла в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате России ушла на зимний перерыв на девятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фабио Капелло Паоло Ваноли
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