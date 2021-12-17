Боярский отреагировал на смену тренера в «Спартаке»

Известный артист и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о смене наставника в столичном «Спартаке». Вместо португальца Руя Витории, уволенного на днях, команду будет тренировать итальянец Паоло Ваноли.

«Мне никакого дела до них нет. Важно желание команды побеждать в каждом матче. В любом случае «Спартак» не сможет сократить отставание от «Зенита», - приводит слова артиста «Спорт-экспресс».

Ваноли подписал с московским клубом контракт, рассчитанный до лета 2023 года. До переезда в чемпионат России Паоло работал помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

По итогам первой части сезона спартаковцы занимают девятое место в Премьер-лиге.