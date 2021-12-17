Фетисов - о Ваноли: «Иностранец уже приводил «Спартак» к чемпионству»

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение итальянца Паоло Ваноли главным тренером московского «Спартака». Он сменил у руля «народной команды» португальского специалиста Руя Виторию.

«Снова иностранец будет возглавлять «Спартак»? Насколько я помню, иностранец уже приводил команду к чемпионству», - цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».

Москвичи заключили с экс-ассистентом Антонио Конте контракт, который рассчитан до середины 2023 года.

Ваноли призван улучшить положение «Спартака» в чемпионате России. На зимний перерыв команда ушла на девятом месте в турнирной таблице.