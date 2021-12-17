Ваноли: «Спартак» не может так играть в Лиге Европы, но идти девятым в РПЛ»

Итальянский тренер Паоло Ваноли, занявший пост рулевого московского «Спартака», высказался о нынешнем положении команды. После 18 туров «красно-белые» занимают лишь девятую позицию в таблице российской Премьер-лиги.

«Мы не можем так играть в ЛЕ, но идти девятыми в чемпионате. Мы должны одинаково подходить и к матчам в чемпионате, и в Лиге Европы», - заявил наставник в разговоре с клубной пресс-службой.

Напомним, что в Лиге Европы спартаковская дружина вышла в 1/8 финала.

О назначении Ваноли было объявлено утром 17 декабря. Московский клуб заключил с наставником контракт до лета 2023 года.