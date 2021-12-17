Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли: «Спартак» не может так играть в Лиге Европы, но идти девятым в РПЛ»

17 Декабря 2021 • 13:20 Комментировать

Итальянский тренер Паоло Ваноли, занявший пост рулевого московского «Спартака», высказался о нынешнем положении команды. После 18 туров «красно-белые» занимают лишь девятую позицию в таблице российской Премьер-лиги.

«Мы не можем так играть в ЛЕ, но идти девятыми в чемпионате. Мы должны одинаково подходить и к матчам в чемпионате, и в Лиге Европы», - заявил наставник в разговоре с клубной пресс-службой.

Напомним, что в Лиге Европы спартаковская дружина вышла в 1/8 финала.

О назначении Ваноли было объявлено утром 17 декабря. Московский клуб заключил с наставником контракт до лета 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
13:59 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Черчесов считает себя королём мира, кроме себя никого не уважает»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Капелло - о Ваноли: «Итальянцы всегда бьются за самые высокие места»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Боярский отреагировал на смену тренера в «Спартаке» 1
13:28 · Россия. Премьер-лига
Фетисов - о Ваноли: «Иностранец уже приводил «Спартак» к чемпионству»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Спартак» не может так играть в Лиге Европы, но идти девятым в РПЛ»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Ваноли хочет повторить путь Карреры в «Спартаке» 9
12:46 · Россия. Премьер-лига
Колосков рассказал, что нужно Ваноли для успешной работы в «Спартаке» 1
12:35 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Спартак» с Ваноли может попасть в топ-3 чемпионата России»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов оценил перспективы Ваноли в «Спартаке» 1
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Это выглядит смешно»: Юран высказался о смене тренера в «Спартаке» 2
11:17 · Россия. Премьер-лига
Ваноли - 15-й тренер «Спартака» при Федуне 1
10:49 · Россия. Премьер-лига
Тихонов - о Ваноли: «В Италии все смеются над «Спартаком» 7
10:40 · Россия. Премьер-лига
Сёмин прокомментировал назначение Ваноли главным тренером «Спартака»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Названы ассистенты Ваноли в «Спартаке»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта зарплата Ваноли в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем