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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли хочет повторить путь Карреры в «Спартаке»

17 Декабря 2021 • 12:54 Комментировать (9)

Новоиспеченный рулевой московского «Спартака» Паоло Ваноли пообщался с пресс-службой клуба. Специалист вспомнил об удачной работе в столичном коллективе своего соотечественника Массимо Карреры.

«Я разговаривал с Массимо, чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я хотел бы повторить его путь», - поведал 49-летний наставник.

Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» завоевал чемпионский титул.

Трудовое соглашение Ваноли рассчитано до окончания сезона-2022/2023. На посту главного тренера он заменил португальца Руя Виторию, которого уволили из-за провального выступления команды в Премьер-лиге. По итогам 18 туров «Спартак» занимает девятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
ингерман
17 Декабря 2021 в 13:27
Ваноли хочет повторить путь Карреры в «Спартаке»
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ай рановаца пришол.. нада была подождац лец эдак питнацать.. )))
jUMPER
17 Декабря 2021 в 13:38
ай...бро..рас в питнацать лет хрюндили становятца чимпионами...))) ни даждался ванюли такова срока... тирпеть мочи нету...))) уш шыбка к карыту ахота припасть...))) а чо.. тама усем лавэ раздають чирис пол года
ингерман
17 Декабря 2021 в 13:44
ай бро ты хошь сказац шо ента вануля обыкновенный разводчик-парасёф.. уж ентац тшую-тшую так к карыцу припадец шо скора у нас на прылавках свой хаммончег появица.. )))
jUMPER
17 Декабря 2021 в 13:48
ай...а то бро...))) за италяцами глас да глас..уш шипка ане мафиёзнаи...)))тока слиди за руками...))) ни зря жы в табори гаварят - хде пабывал италяниц..тама цыганам делать нечива...)))
ингерман
17 Декабря 2021 в 13:52
ай бро а помнишь давеча как итальянецы шпортака пабили пару тысячёв лец таму назат.. а и хто из этава усего вышел пабедитилем.. прально - мы-таборские! да и щас так будец.. )))
jUMPER
17 Декабря 2021 в 13:59
ай...ну дык канешна помню... как ане иво в плен взяли и наущили иво шашкай махать на арени...))) а он ни благадарнай взял и устроил им тама майдан с пирипалохам...))) мадЪяр чо с ниво взять та...))) токма табарския иза фсех пириделак выходют пабидитилями...))) патамушта от лучей залатых каронак ни хто ни сможыт устаять...))) ай на на нэй...залётнаи...)))
Ne gustа
17 Декабря 2021 в 14:15
Эйненей,не брат, так когда ж отпустит тебя полынь-трава? Иначе ж тяжко ждать когда ты явишь нам не густу.
Но то шо ты цыган настоящий спору нет-словоблуд знатный)))
Эгегей,словоблудные да златогривые)))
jUMPER
17 Декабря 2021 в 14:19
ай...изыди..обмарок...))) иди грибы даидай
Ne gustа
17 Декабря 2021 в 14:26
Какой цыган грибы ест? Неужто бусурмане подсадили тебя? Ай,не брат, совсем плахой ты стал. К знахарю б надобно. Он от словоблудия не излечит,ну хоть от бусурманских традицый освобадыт
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