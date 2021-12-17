Ваноли хочет повторить путь Карреры в «Спартаке»

Новоиспеченный рулевой московского «Спартака» Паоло Ваноли пообщался с пресс-службой клуба. Специалист вспомнил об удачной работе в столичном коллективе своего соотечественника Массимо Карреры.

«Я разговаривал с Массимо, чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я хотел бы повторить его путь», - поведал 49-летний наставник.

Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» завоевал чемпионский титул.

Трудовое соглашение Ваноли рассчитано до окончания сезона-2022/2023. На посту главного тренера он заменил португальца Руя Виторию, которого уволили из-за провального выступления команды в Премьер-лиге. По итогам 18 туров «Спартак» занимает девятое место.