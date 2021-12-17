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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков рассказал, что нужно Ваноли для успешной работы в «Спартаке»

17 Декабря 2021 • 12:46 Комментировать (1)

Вячеслав Колосков, который является почетным президентом РФС, отреагировал на приход в московский «Спартак» нового главного тренера. Вакантное место занял итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший в тренерском штабе Антонио Конте.

«Гарантии в том, что «Спартак» будет лучше играть при Ваноли, нет. Если не будет усиления, то любой тренер ничего поправить не сможет», - поделился своим мнением Колосков в интервью «Спорт-экпрессу».

Руководство «Спартака» заключило с итальянцем контракт до середины 2023 года. У руля команды он сменил португальского тренера Руя Виторию, продержавшегося в клубе всего полгода.

После 18 туров РПЛ спартаковцы занимают лишь девятую позицию в таблице. При этом команда успешно выступила в групповом этапе Лиги Европы, выйдя в 1/8 финала турнира.

Ваноли прокомментировал назначение в «Спартак» и дал обещание болельщикам

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков Паоло Ваноли
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id152079006
17 Декабря 2021 в 13:22
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