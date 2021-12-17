Петржела: «Спартак» с Ваноли может попасть в топ-3 чемпионата России»

Чешский тренер Властимил Петржела поделился своим мнением насчет назначения малоизвестного итальянца Паоло Ваноли на пост рулевого столичного «Спартака». Со специалистом заключен контракт до лета 2023 года.

«Спартак» может попасть в тройку, ситуацию можно изменить. У Ваноли впереди подготовка. Все зависит от того, как тренер и игроки будут понимать друг друга», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Согласно сведениям российской прессы, годовой оклад Ваноли в «народной команде» составляет 1,5 миллиона евро.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на девятом месте в Премьер-лиге. «Красно-белые» отстают от идущего третьим «Сочи» на восемь баллов.

Ваноли прокомментировал назначение в «Спартак» и дал обещание болельщикам