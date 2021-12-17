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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Спартак» с Ваноли может попасть в топ-3 чемпионата России»

17 Декабря 2021 • 12:35 Комментировать

Чешский тренер Властимил Петржела поделился своим мнением насчет назначения малоизвестного итальянца Паоло Ваноли на пост рулевого столичного «Спартака». Со специалистом заключен контракт до лета 2023 года.

«Спартак» может попасть в тройку, ситуацию можно изменить. У Ваноли впереди подготовка. Все зависит от того, как тренер и игроки будут понимать друг друга», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Согласно сведениям российской прессы, годовой оклад Ваноли в «народной команде» составляет 1,5 миллиона евро.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на девятом месте в Премьер-лиге. «Красно-белые» отстают от идущего третьим «Сочи» на восемь баллов.

Ваноли прокомментировал назначение в «Спартак» и дал обещание болельщикам

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Властимил Петржела Паоло Ваноли
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