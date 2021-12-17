Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли прокомментировал назначение в «Спартак» и дал обещание болельщикам

17 Декабря 2021 • 12:25 Комментировать (5)

Сегодня, 17 декабря, московский «Спартак» объявил о назначении нового наставника команды. Пост главного тренера «красно-белых» занял итальянец Паоло Ваноли. Новоиспеченный рулевой прокомментировал свое назначение в интервью клубной пресс-службе.

«Для меня большая честь быть частью этой команды. Хочу пообещать болельщикам свою искренность. Я верю в эту команду», - заявил 49-летний специалист.

До «Спартака» Ваноли не работал главным тренером. Он занимал должность ассистента Антонио Конте в миланском «Интере» и лондонском «Челси».

Контракт Паоло с «красно-белыми» рассчитан на 1,5 года. В договоре есть пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон. По данным СМИ, оклад тренера составляет 1,5 миллиона евро.

Ваноли - 15-й тренер «Спартака» при Федуне

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
tanyurg56
17 Декабря 2021 в 14:29
Трынди не трынди, но Ваноли у руля уже свершившийся факт. Тоже искренне хочется верить, в то что теперь попрём и сказать:"Паша верим", но старая русская поговорка про первый блин, который комом из головы не выходит. Хотя судя по Массимо, дебютант итальянец, это везуха и успех. Дай бог, чтобы всё сошлось! Удачи Паше, выиграет, будет нашим!
блок
17 Декабря 2021 в 13:36
Нужно вводить уголовную ответственность за отсутствие результата при сумашедших тратах! И вообще спотт должен быть частным, а не за счёт Госкомпаний распиливаться!
zurukukkkk
17 Декабря 2021 в 14:23
не частным,а прозрачным- чтобы за каждую копейку был ответчик!...
особенно,если на это богоугодное дело идут наши налоги!!!
Navigator 77
17 Декабря 2021 в 12:55
Надо зарплату футболистам делать соответствующей результатам и отменять лимит на легионеров, чтобы была конкуренция, тогда будет результат и тренер здесь не определяющий фактор успеха клуба.
zurukukkkk
17 Декабря 2021 в 14:20
в моем околотке в спортзал попадают тока дети- мажоры...
с " улицы" ходу практически нет! ничего не напоминает?
типа дворяне и прочее быдло...когда- то дворяне были действительно служилым сословием,потом постепенно выродились,теперь мы имеем что-подобное в спорте( по крайней мере в денежных
его видах)
сравните заработки не самых серьезных наших ногомячистов,не выигравших никаких мало-мальских титулов,и зп девок-синхронисток по плаванию,увешанных иедалЯми высшей пробы!..
кстати,одна из них ржала,когда узнала,что футболерам тяжело играть через два на третий,мы,мол,по 6 часов в воде каждый день и не плачем!)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
13:59 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Черчесов считает себя королём мира, кроме себя никого не уважает»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Капелло - о Ваноли: «Итальянцы всегда бьются за самые высокие места»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Боярский отреагировал на смену тренера в «Спартаке» 1
13:28 · Россия. Премьер-лига
Фетисов - о Ваноли: «Иностранец уже приводил «Спартак» к чемпионству»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Спартак» не может так играть в Лиге Европы, но идти девятым в РПЛ»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Ваноли хочет повторить путь Карреры в «Спартаке» 9
12:46 · Россия. Премьер-лига
Колосков рассказал, что нужно Ваноли для успешной работы в «Спартаке» 1
12:35 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Спартак» с Ваноли может попасть в топ-3 чемпионата России»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов оценил перспективы Ваноли в «Спартаке» 1
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Это выглядит смешно»: Юран высказался о смене тренера в «Спартаке» 2
11:17 · Россия. Премьер-лига
Ваноли - 15-й тренер «Спартака» при Федуне 1
10:49 · Россия. Премьер-лига
Тихонов - о Ваноли: «В Италии все смеются над «Спартаком» 7
10:40 · Россия. Премьер-лига
Сёмин прокомментировал назначение Ваноли главным тренером «Спартака»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Названы ассистенты Ваноли в «Спартаке»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта зарплата Ваноли в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем