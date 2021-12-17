Ваноли прокомментировал назначение в «Спартак» и дал обещание болельщикам

Сегодня, 17 декабря, московский «Спартак» объявил о назначении нового наставника команды. Пост главного тренера «красно-белых» занял итальянец Паоло Ваноли. Новоиспеченный рулевой прокомментировал свое назначение в интервью клубной пресс-службе.

«Для меня большая честь быть частью этой команды. Хочу пообещать болельщикам свою искренность. Я верю в эту команду», - заявил 49-летний специалист.

До «Спартака» Ваноли не работал главным тренером. Он занимал должность ассистента Антонио Конте в миланском «Интере» и лондонском «Челси».

Контракт Паоло с «красно-белыми» рассчитан на 1,5 года. В договоре есть пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон. По данным СМИ, оклад тренера составляет 1,5 миллиона евро.

Ваноли - 15-й тренер «Спартака» при Федуне