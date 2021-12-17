Ваноли прокомментировал назначение в «Спартак» и дал обещание болельщикам

Сегодня, 17 декабря, московский «Спартак» объявил о назначении нового наставника команды. Пост главного тренера «красно-белых» занял итальянец Паоло Ваноли. Новоиспеченный рулевой прокомментировал свое назначение в интервью клубной пресс-службе.
«Для меня большая честь быть частью этой команды. Хочу пообещать болельщикам свою искренность. Я верю в эту команду», - заявил 49-летний специалист.
До «Спартака» Ваноли не работал главным тренером. Он занимал должность ассистента Антонио Конте в миланском «Интере» и лондонском «Челси».
Контракт Паоло с «красно-белыми» рассчитан на 1,5 года. В договоре есть пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон. По данным СМИ, оклад тренера составляет 1,5 миллиона евро.
Ваноли - 15-й тренер «Спартака» при Федуне
особенно,если на это богоугодное дело идут наши налоги!!!
с " улицы" ходу практически нет! ничего не напоминает?
типа дворяне и прочее быдло...когда- то дворяне были действительно служилым сословием,потом постепенно выродились,теперь мы имеем что-подобное в спорте( по крайней мере в денежных
его видах)
сравните заработки не самых серьезных наших ногомячистов,не выигравших никаких мало-мальских титулов,и зп девок-синхронисток по плаванию,увешанных иедалЯми высшей пробы!..
кстати,одна из них ржала,когда узнала,что футболерам тяжело играть через два на третий,мы,мол,по 6 часов в воде каждый день и не плачем!)))
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