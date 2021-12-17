Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов оценил перспективы Ваноли в «Спартаке»

17 Декабря 2021 • 11:45 Комментировать (1)

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал приход в столичный клуб нового наставника. Пост рулевого «народной команды» занял итальянец Паоло Ваноли.

«Не знаю, сколько он продержится. Наверное, не долго. Какой бы ты ни был специалист, тебе нужен материал, с которым можно работать», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

«Красно-белые» отрапортовали о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. С итальянским тренером подписан контракт до лета 2023 года. Его заработная плата, по информации прессы, составит 1,5 миллиона евро.

По итогам 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
11:45 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов оценил перспективы Ваноли в «Спартаке» 1
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Это выглядит смешно»: Юран высказался о смене тренера в «Спартаке» 2
11:17 · Россия. Премьер-лига
Ваноли - 15-й тренер «Спартака» при Федуне 1
10:49 · Россия. Премьер-лига
Тихонов - о Ваноли: «В Италии все смеются над «Спартаком» 1
10:40 · Россия. Премьер-лига
Сёмин прокомментировал назначение Ваноли главным тренером «Спартака»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Названы ассистенты Ваноли в «Спартаке»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта зарплата Ваноли в «Спартаке»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил шансы «Динамо» в борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул 1
08:49 · Россия. Премьер-лига
Ракицкий готов пожертвовать деньгами ради нового контракта с «Зенитом» 1
08:34 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» нашёл усиление в МЛС 1
16 Декабря
22:47 · Россия. Премьер-лига
Грулёв близок к продлению контракта с «Динамо» 1
20:59 · Россия. Премьер-лига
Захарян: «Динамо» — исторически сильный клуб 1
20:29 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» может подписать голкипера «Кайрата» 1
20:22 · Россия. Премьер-лига
Удаление Кофрие в матче с «Сочи» признано правильным
19:45 · Россия. Премьер-лига
​Уткин: «Ваноли уже под каблуком» 3
Все новости
Рекомендуем