Гаврилов оценил перспективы Ваноли в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал приход в столичный клуб нового наставника. Пост рулевого «народной команды» занял итальянец Паоло Ваноли.

«Не знаю, сколько он продержится. Наверное, не долго. Какой бы ты ни был специалист, тебе нужен материал, с которым можно работать», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

«Красно-белые» отрапортовали о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. С итальянским тренером подписан контракт до лета 2023 года. Его заработная плата, по информации прессы, составит 1,5 миллиона евро.

По итогам 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ.