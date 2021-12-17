«Это выглядит смешно»: Юран высказался о смене тренера в «Спартаке»

Экс-игрок московского «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о назначении нового главного тренера. Пост рулевого «красно-белых» занял итальянский специалист Паоло Ваноли. С ним подписан контракт до окончания сезона-2022/2023.

«Ваноли, ни разу не работавший в роли главного тренера, попадает в «Спартак». Это выглядит смешно, что сейчас он все наладит. У меня большие сомнения», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

На посту главного тренера «красно-белых» 49-летний специалист сменил португальца Руя Виторию, уволенного за неудовлетворительные результаты в чемпионате России. «Народная команда» занимает лишь девятое место после 18 сыгранных туров. В Лиге Европы «Спартак» вышел в 1/8 финала.