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«Это выглядит смешно»: Юран высказался о смене тренера в «Спартаке»

17 Декабря 2021 • 11:33 Комментировать (2)

Экс-игрок московского «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о назначении нового главного тренера. Пост рулевого «красно-белых» занял итальянский специалист Паоло Ваноли. С ним подписан контракт до окончания сезона-2022/2023.

«Ваноли, ни разу не работавший в роли главного тренера, попадает в «Спартак».  Это выглядит смешно, что сейчас он все наладит. У меня большие сомнения», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

На посту главного тренера «красно-белых» 49-летний специалист сменил португальца Руя Виторию, уволенного за неудовлетворительные результаты в чемпионате России. «Народная команда» занимает лишь девятое место после 18 сыгранных туров. В Лиге Европы «Спартак» вышел в 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Паоло Ваноли
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Комментарии (2)
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df9hjli
17 Декабря 2021 в 12:14
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king -ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
Reich83
17 Декабря 2021 в 12:13
Я не верю в Ваноли, но Каррера тоже не был главным тренером до Спартака
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