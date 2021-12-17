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Ваноли - 15-й тренер «Спартака» при Федуне

17 Декабря 2021 • 11:17 Комментировать (1)

В пятницу, 17 декабря, московский «Спартак» назначил нового главного тренера. Им стал итальянский наставник Паоло Ваноли.

С экс-ассистентом Антонио Конте подписано трудовое соглашение до конца сезона-2022/2023. По данным СМИ, его заработная плата составит 1,5 миллиона евро.

Примечательно, что 49-летний специалист стал 15-м тренером «красно-белых» при правлении Леонида Федуна.

На этой неделе в отставку был отправлен португалец Руй Витория. Руководство аргументировало свое решение провальными результатами «красно-белых» в чемпионате России.

После 18 туров «Спартак» занимает лишь девятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Паоло Ваноли
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