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Тихонов - о Ваноли: «В Италии все смеются над «Спартаком»

17 Декабря 2021 • 10:49 Комментировать (1)

Бывший футболист столичного «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов отреагировал на приход итальянца Паоло Ваноли в стан «красно-белых». Стороны заключили соглашение до лета 2023 года. Оклад специалиста составит 1,5 миллиона евро в год.

«Я разговаривал с одним человеком. Он говорит, что в Италии все смеются, потому что Ваноли никому не нужен. Но при этом его берут в команду с именем из России», - приводит слова легендарного полузащитника «РБ Спорт».

Стоит отметить, что это будет первый опыт работы главным тренером для Ваноли. Ранее он трудился помощником Антонио Конте. Паоло поработал в миланском «Интере» и лондонском «Челси».

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Спартак Москва Андрей Тихонов Паоло Ваноли
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ozerov.5
17 Декабря 2021 в 11:54
...разговаривал с одним человеком ...в Италии все смеются...а,все,это кто? Про Карреру тоже говорили...и у нас кричали-кто он такой,и Тихонов возмущался,мол физрука взяли,но золото взял...Люди не хотят думать,Конте у себя в помощниках лоботрясов и блатных держать не стал бы,а он то точно тренер с именем. Не понимаю,зачем заранее воду мутить?
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