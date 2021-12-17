Тихонов - о Ваноли: «В Италии все смеются над «Спартаком»

Бывший футболист столичного «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов отреагировал на приход итальянца Паоло Ваноли в стан «красно-белых». Стороны заключили соглашение до лета 2023 года. Оклад специалиста составит 1,5 миллиона евро в год.

«Я разговаривал с одним человеком. Он говорит, что в Италии все смеются, потому что Ваноли никому не нужен. Но при этом его берут в команду с именем из России», - приводит слова легендарного полузащитника «РБ Спорт».

Стоит отметить, что это будет первый опыт работы главным тренером для Ваноли. Ранее он трудился помощником Антонио Конте. Паоло поработал в миланском «Интере» и лондонском «Челси».