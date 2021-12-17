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Сёмин прокомментировал назначение Ваноли главным тренером «Спартака»

17 Декабря 2021 • 10:40 Комментировать

Экс-рулевой «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал смену главного тренера в «Спартаке». Вместо ушедшего Руя Витории был назначен итальянец Паоло Ваноли.

«Могу ли я пожелать ему удачи? Я не знаю этого тренера, он же из «Спартака». Спросите лучше у Романцева, он лучше знает», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Московский клуб объявил, что контракт с 49-летним итальянским наставником рассчитан до середины 2023 года. Его заработная плата составит 1,5 миллиона евро в год.

Ранее Ваноли работал ассистентом известного итальянского тренера Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин Паоло Ваноли
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