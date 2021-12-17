Названы ассистенты Ваноли в «Спартаке»

Московский «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал итальянский специалист Паоло Ваноли.

Пресс-служба «красно-белых» рассказала, кто войдет в тренерский штаб нового рулевого. Помогать Ваноли в «народной команде» будут Марко Донадель, Марко Дзуккер (тренер голкиперов), Джампьеро Ашенци (физподготовка) и Андреа Бьянки (аналитик).

Трудовое соглашение Паоло с московским клубом рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

Первую часть нынешнего сезона «Спартак» завершил на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге Европы команда вышла в 1/8 финала.