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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыта зарплата Ваноли в «Спартаке»

17 Декабря 2021 • 10:27 Комментировать

Сегодня утром было объявлено о назначении итальянца Паоло Ваноли главным тренером московского «Спартака». Журналисты «Спорт-экспресса» разузнали, какую зарплату будет получать 49-летний наставник в стане «красно-белых».

Согласно сведениям источника, руководство столичного клуба будет платить экс-ассистенту Антонио Конте 1,5 миллиона евро в год. Срок действия соглашения между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

На посту рулевого «народной команды» Ваноли сменил португальского тренера Руя Виторию, проработавшего в клубе полгода.

На зимнюю паузу в РПЛ «Спартака» ушел на девятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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