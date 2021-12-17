Раскрыта зарплата Ваноли в «Спартаке»

Сегодня утром было объявлено о назначении итальянца Паоло Ваноли главным тренером московского «Спартака». Журналисты «Спорт-экспресса» разузнали, какую зарплату будет получать 49-летний наставник в стане «красно-белых».

Согласно сведениям источника, руководство столичного клуба будет платить экс-ассистенту Антонио Конте 1,5 миллиона евро в год. Срок действия соглашения между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

На посту рулевого «народной команды» Ваноли сменил португальского тренера Руя Виторию, проработавшего в клубе полгода.

На зимнюю паузу в РПЛ «Спартака» ушел на девятом месте.