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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером официально

17 Декабря 2021 • 10:11 Комментировать (3)

Московский «Спартак» представил нового главного тренера команды. Им, как и ожидалось, стал итальянский специалист Паоло Ваноли, ранее работавший ассистентом Антонио Конте.

Как сообщается на официальном сайте «красно-белых», трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон.

У руля «народной команды» 49-летний специалист сменил португальца Руя Виторию, которого на днях отправили в отставку.

По итогам 18 туров чемпионата России спартаковцы занимают девятое место в таблице. Весной 2022 года московский клуб примет участие в 1/8 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
AndrewS
17 Декабря 2021 в 10:48
"Преклоняюсь перед Вашим мужеством, но не завидую Вашей участи!.." (с)
Ale10JUFC
17 Декабря 2021 в 10:45
Джонни Деппа назначили,?)))
White_Shark
17 Декабря 2021 в 10:31
В Спартаке считают, что каждый итальянец, а тем более помощник Конте - это маг и волшебник. Посмотрим, что ж.
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