Московский «Спартак» представил нового главного тренера команды. Им, как и ожидалось, стал итальянский специалист Паоло Ваноли, ранее работавший ассистентом Антонио Конте.

Как сообщается на официальном сайте «красно-белых», трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон.

У руля «народной команды» 49-летний специалист сменил португальца Руя Виторию, которого на днях отправили в отставку.

По итогам 18 туров чемпионата России спартаковцы занимают девятое место в таблице. Весной 2022 года московский клуб примет участие в 1/8 финала Лиги Европы.