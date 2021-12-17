Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ракицкий готов пожертвовать деньгами ради нового контракта с «Зенитом»

17 Декабря 2021 • 08:49 Комментировать (1)

Украинский защитник Ярослав Ракицкий рассчитывает задержаться в петербургском «Зените», об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

Источник утверждает, что 32-летний футболист готов пойти на уменьшение оклада ради нового трудового договора с «сине-бело-голубыми». Его действующий контракт истекает по завершении сезона-2021/2022. Нынешняя заработная плата Ракицкого составляет 2,5 миллиона евро в год.

Ожидается, что стороны сядут за стол переговоров в следующем месяце.

Ярослав защищает цвета петербургской команды с 2019 года. В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги украинец провел 15 поединков, забил один гол и отдал четыре ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
17 Декабря 2021 в 09:04
До тех пор, пока в Зенит не купят хороших ЦЗ, Ярика надо держать в составе. Как цз он конечно не фонтан, но в целом его набор качеств пригодится.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
11:45 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов оценил перспективы Ваноли в «Спартаке» 1
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Это выглядит смешно»: Юран высказался о смене тренера в «Спартаке» 2
11:17 · Россия. Премьер-лига
Ваноли - 15-й тренер «Спартака» при Федуне 1
10:49 · Россия. Премьер-лига
Тихонов - о Ваноли: «В Италии все смеются над «Спартаком» 1
10:40 · Россия. Премьер-лига
Сёмин прокомментировал назначение Ваноли главным тренером «Спартака»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Названы ассистенты Ваноли в «Спартаке»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта зарплата Ваноли в «Спартаке»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил шансы «Динамо» в борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул 1
08:49 · Россия. Премьер-лига
Ракицкий готов пожертвовать деньгами ради нового контракта с «Зенитом» 1
08:34 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» нашёл усиление в МЛС 1
16 Декабря
22:47 · Россия. Премьер-лига
Грулёв близок к продлению контракта с «Динамо» 1
20:59 · Россия. Премьер-лига
Захарян: «Динамо» — исторически сильный клуб 1
20:29 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» может подписать голкипера «Кайрата» 1
20:22 · Россия. Премьер-лига
Удаление Кофрие в матче с «Сочи» признано правильным
19:45 · Россия. Премьер-лига
​Уткин: «Ваноли уже под каблуком» 3
Все новости
Рекомендуем