Ракицкий готов пожертвовать деньгами ради нового контракта с «Зенитом»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий рассчитывает задержаться в петербургском «Зените», об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

Источник утверждает, что 32-летний футболист готов пойти на уменьшение оклада ради нового трудового договора с «сине-бело-голубыми». Его действующий контракт истекает по завершении сезона-2021/2022. Нынешняя заработная плата Ракицкого составляет 2,5 миллиона евро в год.

Ожидается, что стороны сядут за стол переговоров в следующем месяце.

Ярослав защищает цвета петербургской команды с 2019 года. В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги украинец провел 15 поединков, забил один гол и отдал четыре ассиста.