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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» нашёл усиление в МЛС

17 Декабря 2021 • 08:34 Комментировать (1)

Скауты «Краснодара» нашли усиление для команды за океаном. В сферу интересов «быков» попал аргентинский нападающий Мартин Кастельянос, ныне выступающий в МЛС за клуб «Нью-Йорк Сити».

Согласно сведениям инсайдера Сезара Луиса Мерло, американский клуб готов отпустить игрока в РПЛ за определенную сумму. «Нью-Йорк Сити» рассчитывает выручить с его продажи десять миллионов евро. Кроме краснодарцев, интерес к Кастельяносу проявляют лондонский «Вест Хэм» и стамбульский «Бешикташ».

В этом сезоне Мартин отметился 23 голами и девятью ассистами в 36 матчах. Его контракт истекает в 2025 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мартин Кастельянос
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
17 Декабря 2021 в 08:43
Зачем ему ехать из млс в РПЛ , из США в Россию? Разве что за длинным рублем. Но я думаю его и долларом не обделяют))
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