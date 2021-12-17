«Краснодар» нашёл усиление в МЛС

Скауты «Краснодара» нашли усиление для команды за океаном. В сферу интересов «быков» попал аргентинский нападающий Мартин Кастельянос, ныне выступающий в МЛС за клуб «Нью-Йорк Сити».

Согласно сведениям инсайдера Сезара Луиса Мерло, американский клуб готов отпустить игрока в РПЛ за определенную сумму. «Нью-Йорк Сити» рассчитывает выручить с его продажи десять миллионов евро. Кроме краснодарцев, интерес к Кастельяносу проявляют лондонский «Вест Хэм» и стамбульский «Бешикташ».

В этом сезоне Мартин отметился 23 голами и девятью ассистами в 36 матчах. Его контракт истекает в 2025 году.