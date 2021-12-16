Грулёв близок к продлению контракта с «Динамо»

«Динамо» продолжает вести переговоры с хавбеком Вячеславом Грулёвым о новом контракте.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», переговоры вошли в завершающую стадию.
По данным источника, стороны согласовали финансовые параметры нового договора, осталось урегулировать ряд деталей.
Текущее соглашение с 22-летним футболистом истекает в конце сезона-2021/22.
В нынешнем чемпионате России Грулев отметился шестью голами в 16 поединках.
Напомним, в 18-м туре РПЛ «Динамо» принимало «Зенит». Москвичи уступали по ходу встречи, но в итоге смогли сыграть вничью. На текущий момент подопечные Сандро Шварца идут на втором месте в таблице.
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