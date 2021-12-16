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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Клаудиньо - лучшее приобретение этого лета в РПЛ» эксклюзив

16 Декабря 2021 • 22:31 Комментировать

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал выбор нападающего «сине-бело-голубых» Клаудиньо лучшим игроком РПЛ в ноябре-декабре.

«Думаю, на сегодняшний день такой выбор вполне себе объективен. Он на данный момент лучший игрок в РПЛ. К тому же его команда идёт на первом месте. Даже не знаю, кто ещё сейчас так выделяется. Хотелось бы найти конкурента среди россиян, но даже не могу предположить, кто бы это сейчас мог быть. Клаудиньо даёт результат не только в РПЛ, но и в еврокубках, а это уже имеет совершенно иной вес. Одно дело быть заметным в чемпионате России, другое дело выглядеть хорошо на уровне европейских клубов.

Можно ли назвать приобретение Клаудиньо одним из лучших за последние годы для «Зенита»? Всё равно ещё нужно время. Не хочется делать пока что таких глобальных оценок. Ещё не стоит говорить, что это одно из лучших приобретений. Пока я ещё так не скажу. Но то, что Клаудиньо - лучшее приобретение этого лета в РПЛ, это да. С этим я, конечно, согласен. Не зря же его признают лучшим игроком», - сказал Игонин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Клаудиньо
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