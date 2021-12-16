Как проявляют себя футболисты, сменившие летом РПЛ на клуб из топ-5 чемпионатов

Летом сразу несколько игроков покинули российские клубы и перебрались в топовые чемпионаты. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как складывается их карьера.

Андрей Лунёв

Летом у голкипера завершилось соглашение с «Зенитом», и он решил попробовать свои силы в Германии. Андрей Лунёв подписал контракт с «Байером», но пока в Германии его дела складываются не лучшим образом. За полгода вратарь провёл лишь один матч в составе «аспириновых» – дебют пришёлся на поединок Лиги Европы против «Ференцвароша», который для «Байера» ничего не решал. Немцы уступили 0:1. Во всех остальных матчах Лунёв оставался на скамейке запасных.

Алекс Крал

Как только хавбек перебрался в «Спартак», почти тут же пошли разговоры о его возможном переезде в «Вест Хэм». Летом «молотобойцы» наконец-то арендовали Крала. С тех пор чех провёл за лондонцев лишь 4 матча: один – в Кубке лиги и три – в Лиге Европы. При этом лишь дважды Крал вышел в стартовом составе. В общем пока нельзя сказать, что для хавбека этот трансфер стал удачным. Главный вопрос в том, при каких условиях аренда Крала должна преобразоваться в постоянный трансфер.

Никола Влашич

В отличие от чеха «Вест Хэм» выкупил права на хорватского хавбека у ЦСКА. Влашич выступает в Лондоне чуть успешнее, но пока ожиданий также не оправдывает. На счету хорвата 13 матчей за «Вест Хэм», причём, в отличие от Крала, он уже 6 раз выходил в Премьер-лиге. Есть у Влашича даже результативный балл – в поединке Лиги Европы против венского «Рапида» он ассистировал Ярмоленко, который открыл счёт в матче, закончившемся победой англичан – 2:0.

Арнор Сигурдссон

Ещё один футболист, сменивший летом ЦСКА на клуб из топ-5. Сигурдссон на правах аренды перебрался в итальянскую «Венецию». Новичок Серии А предсказуемо борется за выживание, но даже в этих условиях исландец пока не может пробиться в основу. За полгода он четыре раза вышел на поле в рамках Серии А и ещё дважды в Кубке Италии. За совокупные 263 минуты Сигурдссон отметился предупреждением и точным ударом в серии пенальти с «Фрозиноне». Справедливости ради отметим, что исландец из-за разных травм уже дважды вылетал из строя.

Матиас Норманн

Норвежский хавбек «Ростова», пожалуй, пока успешнее всех показывает себя в новом клубе. Летом «Норвич» арендовал Матиаса Норманна и не пожалел. Норвежец тут же завоевал место в основном составе «канареек». В дебютном матче с «Уотфордом» Матиас отметился ассистом, а затем помог победить «Брентфорд» 2:1, открыв счёт в том поединке. Прямо сейчас Норманн восстанавливается от травмы, и его очень ждут обратно в строй. Главное, чтобы новый тренер «Норвича» Дин Смит также доверял Норманну, как и Даниэль Фарке.

Андрей Центров