«Ростов» может подписать голкипера «Кайрата»

29-летний голкипер «Кайрата» Стас Покатилов может вернуться в «Ростов», информирует Meta-ratings.kz.

«В услугах вратаря заинтересован главный тренер Виталий Кафанов, который ранее уже работал с вратарем в том же «Ростове» и сборной Казахстана. До этого стало известно, что «Кайрат» ищет нового вратаря в России. Клуб уже успел провести переговоры с двумя претендентами», — пишет источник.

В настоящее время основным голкипером «Ростова» является Сергей Песьяков. В текущем сезоне РПЛ он пропустил в 17 поединках 31 гол.

Покатилов провел за «Кайрат» 150 поединков, в которых пропустил 144 мяча. В 54 встречах вратарь сыграл на ноль. Кроме того, в активе Стаса 26 поединков в составе сборной Казахстана.